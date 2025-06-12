Ramazan A. Kuzenini Vurarak Kaçtı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde korkunç bir olay yaşandı. Ramazan A., henüz bilinmeyen bir nedenle halasının oğlu Şeyhmus ile oğlu Rüstem Sevim’e tabanca ile ateş etti ve sonrasında olay yerinden kaçtı.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, tedavi altına alınan Şeyhmus Sevim, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Sevim’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Sevim ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

Faile Yönelik Çalışmalar

Olayı gerçekleştiren Ramazan A.’nın yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, faile ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.