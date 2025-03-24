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Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN BEKLENTİLER

Ramazan Bayramı tatili süresi hakkında gözler resmi açıklamaya çevrildi. Tatilin 9 gün olup olmayacağı konusunda büyük bir merak var. Ramazan Bayramı’nın ne kadar süreceği, birçok kişi için önemli bir konu haline geldi. “Bayram tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?” gibi sorular gündemde yer alıyor ve ilk bilgiler de gelmeye başladı.

GEÇEN YILKI UYGULAMA ÖRNEĞİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl da benzer bir karar alınabileceği düşünülüyor. Peki, kesin olarak Bayram tatili kaç gün olacak? Merakla beklenen bu sorunun yanıtı, resmi açıklama ile netleşecek.

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