Ramazan Öncesi Gıda Fiyatları Artışta

ENFLASYON GIDA FİYATLARINI ETKİLİYOR

Türkiye’de son yıllarda en önemli sorunlardan biri olan enflasyon, ramazan öncesi gıda fiyatlarında kendini daha da hissettiriyor. Çarşı ve pazardaki değişiklikler, market raflarındaki ürünlerden iftar menülerine kadar birçok alanda fiyat artışlarını gösteriyor. Marketlerde bakliyat ve süt ürünleri gibi bazı gruplarda yüzde 5-7 arasında değişen küçük fiyat artışları yaşanıyor, ancak et, sebze ve meyve gruplarında henüz belirgin bir değişiklik gözlemlenmiyor. Yine de ramazan kolileri, pide fiyatları ve restoran iftar menülerinde önemli artışlar bulunuyor.

RAMAZAN KOLİLERİNDE BÜYÜK ZAM

Bu yıl ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlandı. Carrefour, Migros ve Şok gibi zincir marketlerde en düşük ramazan kolisi 234 TL’den başlarken, en pahalı koliler 1.440 TL’ye ulaşabiliyor. Ramazan kolilerinin içeriği genelde aynı kalıyor, ancak bazı markalarda değişiklikler görülüyor ve ürün miktarlarında azalma dikkat çekiyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünlerin bulunduğu paketlerin içerikleri büyüdükçe çeşitleniyor.

PIDE FİYATLARINDA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden biri olan ramazan pidesinin fiyatı bu yıl zamlı olarak gündemde. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, 200 gramlık ramazan pidesinin fiyatını 20 TL olarak açıkladı. Çelik, maliyetlerdeki artış nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Türkiye genelindeki pide fiyatlarının resmi açıklamaları bekleniyor. Fırıncı esnafı, fiyat artışlarını un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükselişe bağlıyor.

RESTORANLARDA İFTAR MENÜ FİYATLARI YÜKSELDİ

Dışarıda iftar yapmayı düşünenler, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda. Esnaf lokantaları kişi başı 400-500 TL, standart restoranlar 750 TL’den başlıyor ve lüks mekanlar 1.000-1.500 TL arasında değişiyor. Boğaz hattındaki oteller ve lüks restoranlar kişi başı 4-5 bin TL’ye kadar yükseliyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut” açıklamasını yapıyor.

HURMA FİYATLARI YÜKSELDİ

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma, bu yıl oldukça yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Geçen yıl 350-450 TL arasında satılan hurmalar, bu yıl 450 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla raflarda yer alıyor. Medine meşruk hurması 450 TL, Sugai hurması 490 TL, Peygamber hurması 570 TL, Kudüs hurması 580 TL, Seçme Medine hurması 650 TL ve İri boy Kudüs hurması 700 TL’den satışa çıkıyor.

FİYAT ARTILARININ NEDENLERİ

Fiyat artışlarının temelinde artan maliyetler yer alıyor. Enerji, lojistik ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretimden satış aşamasına kadar tüm süreçleri etkiliyor. TÜRES Başkanı Bingöl, işletmelerin bu durumu yönetme konusunda zorluk çektiğini ve zamların kaçınılmaz hale geldiğini ifade ediyor.