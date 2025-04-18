Rasim Ozan Kütahyalı: Derin Üzüntü, Pişmanlık Duyuyorum

GÖZALTINA ALMA VE İFADE SÜRECİ

Sosyal medya platformu üzerinden, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yönündeki iddiayı paylaşmasının ardından gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Kütahyalı’nın Bolu Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade belgesine ulaşılmıştır.

PAYLAŞIMIN GEREKÇESİ

Kütahyalı ifadesinde, “CHP’ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara’daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu” yönündeki sosyal medya paylaşımı için pişman olduğunu dile getirdi. “Bu şekilde bir paylaşımım nedeniyle kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için üzgün ve pişmanım. Bu paylaşımı yapmadan önce birçok gazetecinin dile getirdiği CHP’ye kayyum atanabileceği iddialarının artması sebebiyle, gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile hareket ettim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu paylaşımı yaparken herhangi bir kamu görevlisi ya da güvenlikçi ile bilgi almadığını, tamamen kendi gözlemleri ve CHP içerisindeki bazı haber kaynaklarından edindiği izlenimler doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirtti.

Kütahyalı, “İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleşen polis sevkiyatları, Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yönelik operasyonların habercisi olduğu” yönünde yaptığı paylaşım hakkında, “Gazetecilik mesleğimin getirdiği ‘ilk haber veren kişi olabilme başarısı’ ve heyecanı nedeniyle düşünmeden hareket etmem söz konusu oldu. İstanbul’da ismini veremeyeceğim eski bir CHP yetkilisi ile yaptığım görüşmede yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyordu ve bu konuşmada yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeler oldu.” dedi. Bu bilgiyi elinde bulundurmasına rağmen yapılan paylaşımdaki ‘galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor’ ifadesinin ihtiyatlı bir dille yapıldığını ifade etti.

PİŞMANLIK VE DÜZELTME ÇABALARI

Kütahyalı, yaptığı paylaşım sonrası düzeltme amaçlı ek paylaşımlar kriterinde olduğunu belirtti ve “Sayın Adalet Bakanı’nın benim paylaşımlarımı referans alarak yaptığı açıklamalarda tamamen haklı olduğunu kabul ediyorum. Yılmaz Tunç’un söyledikleri doğrudur, benim tahminlerim yanlıştır.” vurgusu yaptı. Gazetecilik gereği, ikinci paylaşımda eski CHP yetkilisi ve yanındaki emekli bürokrat ile ilgili bilgileri vermek istemediğini bildiriyor. Ayrıca, “Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum” diyerek, borsa veya finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla hiçbir kişiye talimat, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını sözlerine ekledi.