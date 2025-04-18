Rasim Ozan Kütahyalı: Derin Üzüntü Yaşıyorum

GÖZALTINA ALINAN KÜTAHYALI’NIN İFADESİNE ULAŞILDI

Sosyal medya üzerinden “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yönünde bir iddiada bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, bu paylaşımdan sonra gözaltına alındı. Mahkeme, Kütahyalı’yı yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Kütahyalı’nın, Bolu Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesi ortaya çıktı.

PAYLAŞIMINDAN DOLAYI ÜZGÜN VE PİŞMAN

Kütahyalı, “CHP’ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara’daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu” açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu şekilde bir paylaşımım nedeniyle istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım” ifade etti. Paylaşımını yapmadan önce birçok gazetecinin benzer iddiaların gündeme geldiğini duyduğunu belirten Kütahyalı, “Mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım” dedi. Ayrıca, bu paylaşımını yaparken herhangi bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli bir kişiden bilgi almadığını söyledi.

HAREKETE GEÇME HEYECANIYLA YAPILDI

Kütahyalı, İstanbul’dan Ankara’ya yapılan polis sevkiyatlarının, Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yönelik planlanan operasyonların habercisi olduğuna dair paylaşıma da değindi. “Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak ‘ilk haber veren kişi olabilme başarısı’ ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir” dedi. Kütahyalı, yaptığı bir telefon görüşmesinde eski CHP yetkilisi ile birlikte emekli bir güvenlik bürokratının da bulunduğunu, bu görüşmede yolsuzluk iddialarının gündeme geldiğini aktardı. Ancak, paylaşımında “galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor” şeklinde ihtiyatlı bir dil kullandığını belirtti.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Kütahyalı, yaptığı analizin ardından ek paylaşımlarına da değindi. “Sayın Adalet Bakanı’nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak ‘Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır’ şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı yine dile getirdim” dedi. Ayrıca, eski CHP yetkilisi ve emekli bürokratın bilgilerini vermek istemediğini kaydetti. Kütahyalı, savcılığa verdiği ifadede, “Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum” diyerek, kişilere yönelik haksız kazanç elde etme amacıyla yönlendirmelerde bulunmadığını da ekledi.