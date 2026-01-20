Rasmussen Grönland Üzerine Trump ile Anlaşmada İlerledi

Rasmussen, resmi ziyaret için bulunduğu İngiltere’de Sky News televizyonuna demeç verdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a Grönland konusunda Danimarka’ya verdiği destek için teşekkür eden Rasmussen, “Hayatta prensipler vardır. İngiltere’nin ABD ile, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler vardır. Bu durum da temel prensip konusudur. 2026’dayız. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanının bu prensipleri savunması büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’LA YAPILAN GÖRÜŞME

Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı konularda diğerlerinin ondan vazgeçemeyeceğini belirterek, İngiltere’nin her koşulda Danimarka’dan yana olacağına inandığını dile getirdi. Trump ile geçen hafta gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Rasmussen, “Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland’ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi var” dedi.

DİYALOĞU SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ

Diyaloğu sürdürme kararlılığını vurgulayan Rasmussen, “Bu konuyu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi üzerinde anlaştığımız konular çerçevesinde birlikte çözüm bulabiliriz. NATO, ABD’ye verilen garantileri güçlendirmek adına daha fazla adım atabilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Grönland’da Çin yatırımlarına izin vermemeyi de belirten Rasmussen, “Her türlü tartışmaya açığız. Biz pragmatik, soğukkanlı ama sıcak kalpli İskandinav insanlarıyız. Her sabah uyandığımızda yeni tehditlerle karşılaşmak kolay değil.” ifadelerini kullandı.

NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE VURGU

Rasmussen, NATO ve Avrupa Birliği’nin temel prensipleri savunduğuna dikkat çekerek, “Bir isteğiniz var, bir hedefiniz var, onu istiyorsunuz ama başkalarının üzerine baskı kurarak bunu başaramazsınız.” şeklinde belirtti. ABD’nin Grönland isteği konusundaki hissettiklerini de paylaşan Rasmussen, “Şaşırdık. Daha fazlasını söyleyerek tansiyonu yükseltmek istemiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

YANLIŞ ANLAŞILMA İDDİASI

Rasmussen, Londra’da Danimarka haber ajansına verdiği demeçte ise ABD’nin Grönland’dan Avrupa ülkelerinin katıldığı tatbikatı yanlış anladığını ifade etti. “Grönland’da yaptıklarımız Amerikan Başkanını provoke etmek için değil, onun endişelerini gidermeye yönelikti” diyen Rasmussen, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.