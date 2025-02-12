RBI, Döviz Piyasasına Müdahale Etti

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE ETTİ

Hindistan Merkez Bankası, konuya yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre, bu hafta rupiye yönelik spekülasyonları engellemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etti. Yeni merkez bankası başkanının yönetiminde para birimine daha müdahalesiz bir yaklaşım bekleyen yatırımcılar, bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Son dönemlerde rekor düşük seviyeler gören rupi, Salı günü dolara karşı yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak, iki yıldan uzun süredir en büyük ralli yaşadı. Asyalı emsaller arasında da bu, yaşanan en büyük ralli oldu. Rupi, Çarşamba günü erken saatlerde yüzde 0,5 oranında yükselerek 86,4238 seviyesine ulaştı.

RUPİDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

Rupi’deki bu yükseliş, Başbakan Narendra Modi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce gerçekleşti. Hindistan, Trump’ın ticaret ortaklarına karşılıklı tarife koyma sözünden kaynaklanan risklere en fazla maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. DBS Bank, rupinin rekor düşük seviyelerden geri çekilmesinin Hindistan ile ABD arasındaki dövizle ilgili gerginliklerin yatıştırılmasına yardımcı olabileceğini öngörüyor. Singapur’daki DBS Bank Ltd.’de kıdemli ekonomist Radhika Rao, “Merkez bankasının kararlı eli yakın vadede rupinin istikrarını sağlayacak ve bundan sonraki yön küresel dolar hareketleri tarafından belirlenecek” açıklamasında bulundu.

MÜDAHALELERİN ETKİSİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Piyasa katılımcılarına göre, önceki iki seanstaki müdahale önemli bir etkide bulundu. RBI müdahalesinin büyüklüğünü henüz açıklamasa da, Finrex Treasury Advisors’da hazine başkanı olan Anil Kumar Bhansali, bunun iki gün içinde 11 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve bunun daha önce görülmemiş seviyeler olduğunu ifade etti. DBS, RBI’ın dolar satışlarının 10 milyar dolardan fazla olabileceğini belirtti. Hindistan Merkez Bankası, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Aralık ayında göreve başlayan yeni başkan Sanjay Malhotra, yetkililere, aşırı değerlenmesinin bir kısmını düzeltmek için para biriminin Asyalı emsalleriyle uyumlu bir biçimde değer kaybetmesine izin verme isteğini belirtmişti. Yeni başkanın atanmasından bu yana, rupi dolara karşı yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Malhotra, geçtiğimiz hafta faiz oranı kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, merkez bankasının para biriminde “düzen ve istikrar” istediğini ve günlük müdahale etme gereksinimi görmediğini vurguladı.