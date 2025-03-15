Real Madrid Arda Güler’le İlgili Karar Veriyor

ARDA GÜLER’İN DURUMU GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR

İki sezon önce Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, hem Türkiye’de hem de uluslararası basında büyük ilgiyle karşılanmıştı. Şu anda La Liga’daki durumu, spor gündeminde sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Genç futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti’den daha fazla forma şansı talep ediyor ancak beklediği süreyi bulamıyor. Bu durum, Arda Güler hakkında transfer söylentilerini artırmaya devam ediyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sport Mediaset tarafından bildirildiğine göre, Real Madrid ile Inter arasında Arda Güler’in transferi için görüşmeler sürüyor. Haberde, Inter’in Arda Güler transferinde en ön planda olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin detayları netleşirken, Real Madrid’in milli futbolcu ile ilgili kararları elinde tutmak istediği ifade ediliyor. İspanyol kulübü, anlaşmayı kiralık olarak yapmak ve satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

ANCALOTTI’NİN AÇIKLAMALARI VE DİĞER İLGİLİ TAKIMLAR

Ancelotti’nin “Ayrılmayacak” dediği Arda Güler için Real Madrid’in ayrılığa sıcak baktığı bilgisi geliyor. Ayrıca Fussball News, Arda Güler için Bayer Leverkusen ve Frankfurt’un da devreye girdiğini söylüyor. Leverkusen, oyuncuyu kadrosuna katmak için Wirtz’in ayrılığını fırsat bilmiş.