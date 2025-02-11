Real Madrid’den Manchester City’ye Şok Geri Dönüş

MAÇ SONUCU VE KATILIM

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City, La Liga’nın güçlü ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Etihad Stadyumu’nda gerçekleşti ve Real Madrid, maçı 3-2’lik skorla kazanarak avantaj elde etti.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Real Madrid’in galibiyetini sağlayan goller, 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham tarafından atıldı. Ev sahibi ekip Manchester City’nin gollerini ise 19. dakikada ve 80. dakikada (penaltı) Erling Haaland kaydetti.