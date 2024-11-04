“realme GT 7 Pro İle Sıra Dışı Deneyim”

YENİ AMİRAL GEMİSİ REALME GT 7 PRO TANITILDI

realme, bugünkü etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Karşımızda GT 7 Pro var. Snapdragon 8 Elite desteği ile gelen bu telefon, dünyanın ilk su altı fotoğrafçılık modunu kullanıcılara sunuyor. Ayrıca, devasa bir batarya ve piyasadaki en parlak ekranlardan biriyle geliyor.

EKRAN VE KAMERALAR

realme GT 7 Pro, Samsung tarafından geliştirilen 6,78 inçlik Eco2 OLED Plus ekran ile donatılmış. Sektörün en düşük güç tüketimine sahip olduğu belirtilen ekran, maksimum parlaklık olarak 6.000 nite ulaşabiliyor. Ekranın içinde, 16 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise OIS desteğine sahip 50 MP ana kamera var. Bu kameranın önünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX906 sensörü yer alıyor. Telefoto kamera tarafında, 50 MP Sony IMX882 sensör (1/1.95″ boyutunda), f/2.65 lens ve OIS mevcut. Ultra geniş açılı kamera ise GT 5 Pro ile aynı; f/2.2 lensli 8 MP Sony IMX355 sensörü barındırıyor. Ayrıca GT7 Pro, su ve toza dayanıklılık açısından IP68/69 sertifikasına sahip. Bu sayede, aksiyon kamerası olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir su altı fotoğrafçılığı modu da mevcut.

Aİ VE OYUN PERFORMANSI

Cihaz, birçok yapay zeka özelliği içeren Android 15 tabanlı realmeUI 6.0 ile geliyor. Sketch to Image, Motion Deblur ve AI Snap Modu gibi özellikler, fotoğrafçılık deneyimini geliştirirken; Game Super Resolution ve Gaming Super Frame ile oyun oynamak daha keyifli hale geliyor.

BATARYA VE ŞARJ HIZI

realme GT 7 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Cihaz, 120W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış. Şu ana kadar tanıtılan en yüksek şarj hızına sahip model olmayabilir, fakat yine de etkileyici bir hız sunuyor. Telefonun önümüzdeki aylarda küresel pazarda tanıtılması bekleniyor.