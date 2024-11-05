Reel Efektif Döviz Kuru Artışı Yüzde 1,96

REEL ETKİF DÖVİZ KURU ENDEKSİNDE ARTIŞ

Ekim 2024’te Türkiye’de reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 1,96 puan artış göstererek 64,82 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, bir önceki ayın verisiyle karşılaştırıldığında 1,96 puan artmış durumda. Eylül 2024’te bu endeks 62,86 seviyesindeydi.

Yİ-ÜFE BAZINDA ENDESKTEKİ DEĞİŞİM

Bu süre zarfında Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de dikkat çekici bir artış göstererek, 1,81 puan yükselerek 91,81’den 93,62’ye çıktı. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 4,20 puan artış kaydetti.