Reel Efektif Döviz Kuru Zirveye Ulaşmış

REEL ETKİF DÖVİZ KURUNDA DEVAM EDEN YÜKSELİŞ

Reel efektif döviz kurundaki artış, Ekim ayında da sürdü. TÜFE bazında reel efektif döviz kuru 64,82 değerini alarak son 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, önceki aya göre 1,96 puan artış göstererek 64,82 seviyesine geldi. Endeks, Eylül 2024’te 62,86 seviyesindeydi.

Yİ-ÜFE BAZINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu süreçte Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81’den 93,62’ye yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla Türk lirasının değeri, TÜFE bazında 8,56 puan ve Yİ-ÜFE bazında 4,20 puan artış kaydetti. Bu veriler, döviz kurundaki yükselişin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.