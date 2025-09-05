Rekabet Kurulu 39 Firma Soruşturdu

REKABET KURUMU SORUŞTURMA AÇTI

Süt ve süt ürünleri üretimi ile ticaret yapan bazı firmaların, çiğ süt satın aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulamasıyla baskı altına aldığı iddiasıyla Rekabet Kurulu 39 firma hakkında soruşturma açma kararı aldı. Açıklamada, “GEÇİCİ TEDBİR KARARI” ifadesiyle bazı tedbirlerin alınacağı belirtildi.

GEÇİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASI

Aynı açıklamada, nihai karara kadar üreticilere miktar veya marka zorlaması yapılmaması ve Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik geçici tedbirlerin belirlendiği ifade edildi. Bu tedbirlere uyumun izlenebilmesi için Rekabet Kurumu, soruşturma bildirimini taraflara ilettikten sonra, üç aylık dönemler halinde süt karşılığı yem alımını ve yem satışını gösteren faturaların sunulmasını talep etti.

Çiğ süt üreticilerinin bu geçici tedbirlerden haberdar olması için Rekabet Kurumu, soruşturma tarafı teşebbüslerle bir bilgilendirme metni hazırlanmasına karar verdi. Bu metin, nihai çiğ süt üreticilerine ulaşacak şekilde, doğrudan veya dolaylı yollarla (kooperatif, birlik, müstahsil vb.) paylaşılacak ve ardından Rekabet Kurumu’na rapor edilecek.