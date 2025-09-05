Rekabet Kurulu 39 Şirkete Soruşturma Açtı

REKABET KURULU’NDAN SORUŞTURMA KARARI

Süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı yapan bazı işletmelerin, çiğ süt satın aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulaması yoluyla baskı altına aldığı iddiasıyla Rekabet Kurulu, 39 firma hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Alınan kararda, “Ayrıca anılan karar ile nihai karara kadar yapılacak süt karşılığı yem uygulaması kapsamında üreticilere miktar ve/veya marka zorlamasının yapılmamasına ve Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde yer alan ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik geçici tedbir kararı alınmasına,” denildi.

GEÇİCİ TEDBİR UYGULAMASI

Söz konusu geçici tedbirlere uyulup uyulmadığının ve süt-yem ticaretinin “Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi”nde belirtilen hükümlere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip edilebilmesi amacıyla, Soruşturma Bildirimi’nin taraflara iletilmesinden itibaren Kurulun nihai karara kadar üç aylık dönemler halinde, süt karşılığı yem satışına ilişkin süt alımını ve yem satışını gösterir faturaların, ilgili iade ve/veya ceza faturaları ile birlikte alım yapılan taraflar bazında ayrıştırılarak Rekabet Kurumu’nun kayıtlarına teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Geçici tedbirin etkin bir şekilde işlemesi için çiğ süt üreticilerinin bilgilendirilmesi amacıyla da, yukarıda belirtilen geçici tedbir hükümlerinin soruşturma tarafı işletmelerin Soruşturma Bildirimi’nin tebliğinden sonraki bir ay içinde, Raportör Heyeti tarafından hazırlanacak bir bilgilendirme metni aracılığıyla üreticilere ulaşması gerektiği ifade edildi. Bu bilgilendirme, kooperatif, birlik veya müstahsil gibi dolaylı yollarla sunulacak ve ardından Rekabet Kurumu’na tevsik edilecektir.