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Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Açtı

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REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla bir soruşturma başlattı. 2021 yılında tanıtılan bu kampanya, reklam verenlere Google Ads platformunda sunulan tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkanı sunuyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULAR

Bu soruşturmada, Google’ın bu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı değerlendirilecek. Ayrıca, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği sorgulanacak. Kurulun aldığı soruşturma kararları, ile ilgili durumların ihlal anlamına gelip gelmediğini veya yaptırımlarla karşı karşıya olduklarını göstermiyor.

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