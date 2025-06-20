Ekonomi

Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Açtı

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REKABET KURUMU GOOGLE’IN KAMPANYASINI SORUŞTURUYOR

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki muhtemel kötüye kullanımı araştırmak için soruşturma başlattı. Google’ın 2021 yılında duyurduğu bu kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan ulaşma olanağı tanıyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Gerçekleştirilecek soruşturmada, Google’ın bu kampanya aracılığıyla sektördeki gücünü diğer reklam hizmetlerine aktararak adil olmayan uygulamalara girip girmediği ve veri birleştirme yöntemleriyle rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek. Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında inceleme başlatılan kuruluşların ilgili düzenlemeleri ihlal ettiği ve yaptırımlarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor.

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