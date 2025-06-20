Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Açtı

REKABET KURUMU GOOGLE İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyası ile çevrim içi reklamcılıktaki etkisini kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek için bir soruşturma açtı. Google’ın 2021 yılında tanıttığı PMAX kampanyası, reklamverenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişim sağlama imkanı sunuyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Yapılacak soruşturmada, Google’ın bu kampanya aracılığıyla sektördeki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek. Kurulun aldığı soruşturma kararları, soruşturma açılan kuruluşların yasal ihlalde bulunduğu ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.