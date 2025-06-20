Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Açtı

REKABET KURUMU GOOGLE İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulan ifadelere göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek için bir soruşturma yürütme kararı aldı. Google’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü kampanya, reklam verenlere Google Ads platformunda yer alan tüm reklam alanlarına tek bir kampanya ile erişim sunuyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Bu süreçte gerçekleştirilecek soruşturmada, Google’ın söz konusu kampanyası ile alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine aktararak aktarmadığı, ayrıca reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve veri birleştirme yöntemleriyle rekabeti engelleyip engelleyemediği üzerinde durulacak. Kurul tarafından karar verilen bu soruşturma, hakkında inceleme yapılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ya da ihlal edecekleri anlamına gelmiyor.