Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Açtı

İNCELEME VE ARAŞTIRMA SONRASI BELİRTİLEN ŞÜPHELERE DAİR

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” içinde yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere yönelik ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine dair bazı şüpheler ortaya çıktı. Bu bağlamda bir ön araştırma yapıldı ve sonuçlar raporlandı.

SORUŞTURMANIN NEDENLERİ VE SEBEBİ

Yapılan araştırma neticesinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemi “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu tuttuğu, ayrıca uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi. Bu durum, Play Store’daki ödeme hizmetlerine dair Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan Google’a karşı soruşturma açılmasına neden oldu. Ancak Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin mevcut yasaları ihlal ettikleri veya yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.