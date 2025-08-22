Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Açtı

REKABET KURUMU AÇIKLAMADA BULUNDU

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleriyle ilgili kısıtlamalar getirdiğine dair şüpheler ortaya çıktı. Bu kapsamda bir ön araştırma yapıldı.

GOOGLE’IN ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLULUĞU BELİRLENDİ

Araştırmanın neticesinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu kıldığı tespit edildi. Ayrıca, uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin verilmediği de belirlendi. Bu nedenlerden ötürü, Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin olarak Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. gibi kuruluşlarla ilgili bir soruşturma açılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA KARARLARI HUKUKİ İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Kurulun aldığı soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ya da yaptırımla karşılaşacakları anlamına gelmiyor. Bu durum, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret ediyor.