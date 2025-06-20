Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Başlattı

REKABET KURUMU GOOGLE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumu’nun web sitesinde duyurulan bilgiye göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek için bir soruşturma süreci başlattı. Google, 2021 yılında tanıttığı bu kampanya ile reklam verenlere, Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyayla ulaşım sağlama imkanı sunuyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE DEĞERLENDİRMELER

Bu bağlamda gerçekleştirilecek soruşturmada, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla reklam alanındaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek. Kurulun alacağı soruşturma kararları, hedef alınan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği veya ihlal edecekleri anlamına gelmiyor.