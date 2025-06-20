Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Başlattı

REKABET KURUMU GOOGLE ÜZERİNDE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için soruşturma başlattı. Google’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü bu kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya vasıtasıyla erişim imkanı sağlıyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR

Bu soruşturmada, Google’ın bahsi geçen kampanya ile pazar gücünü diğer reklam hizmetlerine aktararak haksız bir rekabet ortamı oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecek. Ayrıca, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar sergileyip sergilemediği ve veri birleştirerek rekabeti engelleyip engellemeyeceği de incelenecek. Kurulun aldığı soruşturma kararları, soruşturma altında olan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği veya yaptırımlarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor.