Ekonomi

Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Başlattı

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GOOGLE’A SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yayımladığı bir duyuruyla, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını incelemek için soruşturma açtığını belirtti. Google, 2021 yılında tanıttığı bu kampanya ile reklam verenlere Google Ads platformunda yer alan tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişim sağlama imkanı sunuyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Gerçekleştirilecek soruşturma, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla sektördeki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığını, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığını ve veri birleştirerek rekabeti engelleyip engelleyemeyeceğini değerlendiriyor. Soruşturma çerçevesinde, bu konular detaylı bir şekilde incelenecek.

KARARLARIN ANLAMI

Rekabet Kurumu tarafından alınan soruşturma kararlarının, yapılan incelemeye tabi teşebbüslerin mevcut yasaları ihlal ettikleri veya yaptırım riski ile karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmediği konusunda da açıklamada bulunuldu.

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