Rekabet Kurulu’ndan Sektör Soruşturmaları Açıklaması

REKABET KURULU’NDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurulu, medya sektöründeki dizi yapım ve dağıtım ile dijital pazarlama şirketlerine yönelik devam eden soruşturmalar hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirtti. Kurum, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve bu soruşturmaların, Türkiye’nin başarılı olduğu yerli dizi üretimi alanında yurt dışına satışların engellenmesine dair verilen bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Kurulun incelemelerini, yurt dışı satışlar da dahil olmak üzere, bazı yerli içerik üreticilerinin, üretim, satış, dağıtım ve gösterim imkanlarının engellendiği iddiaları ve bu konuda Rekabet Kurumuna yapılan ihbarlar oluşturuyor” denildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Açıklamada, “İçeriklerin oluşturulması, dağıtımı, gösterimi, yurt içi ve dışına satış ve pazarlama süreçlerine ilişkin olarak prodüksiyon, cast, menajerlik, sinema ve TV kanalı, YouTube ya da diğer medya platformları gibi sektördeki bütünleşik yapıların tamamında rekabetçi endişeler mercek altına alındı” ifadesine yer verildi. Kurul, bu kapsamda yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

REKABETİ KISITLAYAN DAVRANIŞLARA DİKKAT

Açıklamada ayrıca, “Rekabet Kurulu, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bu alanda da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyan işbirlikleri veya tek taraflı davranışlarıyla sektördeki diğer teşebbüsleri dışlayıcı ya da onların piyasaya girişini engelleyici çeşitli eylemleri ile sektördeki çalışanlara yönelik birtakım rekabete aykırı uygulamada bulundukları iddialarına yönelik rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların cezalandırılması konusunda kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere çalışmalarına devam edecektir” denildi.