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Rekabet Kurulu Soruşturması Derinleşiyor, Barım’ın Talebi Reddedildi

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REKABET KURUMU’NUN İNCELEMELERİ DERİNLEŞİYOR

Menajer Ayşe Barım’ın da yer aldığı 21 kişi ve şirket hakkında Rekabet Kurumu’nun incelemeleri devam ediyor. Rekabet Kurumu’nun resmi internet sayfasında paylaşılan bilgiye göre, Kast Ajansları Derneği ve kast ajansları ile menajerlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialara dair yürütülen ön araştırma tamamlanmış durumda.

AYAŞ BARIM SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

Sabah Gazetesi muhabiri Dilek Güngör, soruşturma süreciyle ilgili bazı detayları aktardı: Kamuoyunda ‘Ayşe Barım’ soruşturması olarak bilinen, dizilere oyuncu, yönetmen ve senarist tedarik eden 21 kast ajansı ile menajerlik şirketleri hakkında Rekabet Kurumu’nun araştırmasının derinleşeceği görülüyor. Ayrıca, tekelleşme iddialarının inceleneceği bu araştırmalar yalnızca kast ajansı ve menajerlik şirketleri ile sınırlı kalmayacak.

SİNEMA VE DİZİ YAPIMCILARI DA İNCELEME ALTINDA

Rekabet Kurumu, kast ve menajerlik şirketlerinin yanında, sinema ve dizi yapımcılarını da mercek altına alma hazırlığı yapıyor. Bu durum, sektörde olası rekabet ihlalleri ve tekelleşmenin önüne geçmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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