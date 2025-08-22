Rekabet Kurulundan Google’a Soruşturma Açıldı

SORUŞTURMA BİLGİLERİ

Kurulun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla, soruşturmaya dair detaylar paylaşıldı. “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” çerçevesinde yürütülen incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda bazı kısıtlamalar getirdiğine dair belirli şüpheler ortaya çıktı. Bu çerçevede ön bir araştırma gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırma sonuçları, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturallandırma” kullanımını zorunlu hale getirdiğini ve uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmelerine izin vermediğini ortaya koydu. Bu tespitlerin ardından, Play Store’daki ödeme hizmetlerine dair Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. gibi kuruluşları kapsayan bir soruşturma açılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA KARARLARI

Kurulun aldığı soruşturma kararı, hakkında soruşturma başlatılan şirketlerin ilgili kanunları ihlal etmiş oldukları veya ihlal etmeleri durumunda yaptırımlarla karşılaşacakları anlamına gelmiyor. Bu durum, sadece sürecin devam ettiğini gösteriyor.