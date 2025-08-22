Rekabet Kurulundan Google’a Soruşturma Açıldı

REKABET KURUMU AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu internet sitesinde yapılan bir duyuruda, belirli bir konu üzerine yapılan soruşturma hakkında bilgiler paylaşıldı. “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda bazı kısıtlamalar getirdiği yönünde çeşitli şüpheler ortaya çıktı. Bu bağlamda bir ön araştırma gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma”yı zorunlu hale getirdiğini ve aynı zamanda uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri konusunda bilgilendirmesine izin vermediğini ortaya koydu. Bu nedenlerle, Play Store’daki ödeme hizmetlerine dair, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. gibi şirketlerden oluşan Google hakkında bir soruşturma başlatılması kararı alındı.

SORUŞTURMANIN ANLAMI

Kurul tarafından alınan bu soruşturma kararları, soruşturma açılan firmaların ilgili hukuk kurallarını ihlal ettikleri ya da yaptırımlarla karşılaşabilecekleri anlamına gelmiyor.