Rekabet Kurulundan Google’a Soruşturma Açıldı

SORUŞTURMA BİLGİLERİ

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, gerçekleştirilen soruşturmaya dair bilgiler aktarıldı. “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” adı altında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda belirli kısıtlamalar getirdiğine dair bazı şüpheler ortaya çıktı. Bu bağlamda ön araştırma yapıldı.

GOOGLE’IN ÖDEME SİSTEMİ

Araştırma sonucunda, Google’ın uygulama içi satın alma süreçlerinde, kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu kıldığı tespit edildi. Ayrıca, uygulama geliştiricilerin, kullanıcılara alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermesine izin verilmediği belirlendi. Bu sebeple, Play Store üzerindeki ödeme hizmetleriyle ilgili olarak Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’nden oluşan Google’a ait bir soruşturma açılması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA KARARLARI VE YAPTIRIMLAR

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma başlatılan teşebbüslerin ilgili kanunesi ihlal ettikleri ya da ihlal edecekleri anlamına gelmiyor. Yani, soruşturma süreci olası yaptırımları içermiyor.

ÖNEMLİ

Kamu Hastanelerinde Ameliyatlar Başlıyor

Kamu hastanelerinde, akşamları ve hafta sonları ameliyat yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat geldi. Hastanelerin bu doğrultuda planlama yapmaları bekleniyor.
İsrail Verileri Açıklandı: Gazze’deki Sivil Oranı Yüksek

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'de hayatını kaybeden 53 bin Filistinlinin sadece 8 bin 900’ü savaşçı. Uzmanlara göre, %83'lük sivil ölüm oranı ciddi bir katliamı işaret ediyor.

