Rekabet Kurulundan Google’a Soruşturma Açıldı

SORUŞTURMA BİLGİLERİ

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, gerçekleştirilen soruşturmaya dair bilgiler aktarıldı. “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” adı altında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda belirli kısıtlamalar getirdiğine dair bazı şüpheler ortaya çıktı. Bu bağlamda ön araştırma yapıldı.

GOOGLE’IN ÖDEME SİSTEMİ

Araştırma sonucunda, Google’ın uygulama içi satın alma süreçlerinde, kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu kıldığı tespit edildi. Ayrıca, uygulama geliştiricilerin, kullanıcılara alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermesine izin verilmediği belirlendi. Bu sebeple, Play Store üzerindeki ödeme hizmetleriyle ilgili olarak Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’nden oluşan Google’a ait bir soruşturma açılması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA KARARLARI VE YAPTIRIMLAR

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma başlatılan teşebbüslerin ilgili kanunesi ihlal ettikleri ya da ihlal edecekleri anlamına gelmiyor. Yani, soruşturma süreci olası yaptırımları içermiyor.