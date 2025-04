Reklamcı Kaan Ketenci KKTC’De Yakalandı

İSTANBUL’DAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir adım daha atıldı. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin gözaltına alınmasının ardından, İmamoğlu ile bağlantılı 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen İBB soruşturması kapsamında, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci’yi KKTC’de ele geçirdi.

ULUSLARARASI OPERASYONLA YAKALANDI

19 Mart’taki eşzamanlı operasyonun ardından firari duruma düşen reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KKTC KOM Başkanlığı ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirildi ve emniyetteki sorgusunun sonrasında adli makamlara sevk edilecek.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA EL KONULAN ŞİRKETLER

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde daha önce el konulan şirketler şunlar:

– BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

– SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

– Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

– Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

– 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

– Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

– Panoffect Medya A.Ş.

– Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

– MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

– Sim Medya A.Ş.

– Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

– Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

– İSCON İnşaat

– Nuhoğlu İnşaat

– Trend İnşaat