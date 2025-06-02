Rektör Özkan, Özgür Özel’i kınadı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN REKTÖRE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da gerçekleşen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından öğrencilerin gerçekleştirdiği eylemleri hatırlatarak, “Antalya’da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi’nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Akdeniz Üniversitesi’nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler” ifadesini kullandı. Özgür Özel, 10’dan geri sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini takarak, “Akdeniz Üniversitesi’nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş” diye konuştu.

REKTÖRDEN CEVAP

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bugün Manavgat Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, “Sayın Özgür Özel, dün Antalya’da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu” dedi. Prof. Dr. Özkan, sürecin öncesinde CHP’li milletvekillerine bilgilendirme yaptığını belirterek, “Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik yapıyoruz, hem de en şık ve en güzel şekilde. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı” diye ekledi. Rektör Özkan, “Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİ RESPİNDİ VE SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını vurgulayan Özkan, “Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Sanki siyasi partilerin başka işi gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım” diyerek sözlerini tamamladı.