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Renault Duster Mayıs Ayında Kampanya Başlattı

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FRANSA MERKEZLİ OTOMOTİV DEVİ HIZLANIYOR

Satışlarını arttırmak isteyen Fransa merkezli otomotiv devi Renault, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayına hızlı bir başlangıç yapan marka, popüler C-SUV modeli Renault Duster için büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanyanın detaylarına ve Duster’ın özelliklerine daha yakından bakalım.

DUSTER’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault Duster, şu anki baz donanım seviyesinde 100 hp güç üreten bir motorla geliyor. Tam otomatik şanzımana sahip olan araç, performansıyla öne çıkarken aynı zamanda yakıt tüketimi konusunda da uygun değerler sunuyor. Duster, şu anda evolution ve techno olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satın alınabiliyor. En temel paketi bile zengin donanım özellikleriyle donatılan Duster, 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç dijital renkli gösterge paneli ile kullanıcıları memnun ediyor.

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