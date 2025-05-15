Renault Duster Yenilendi, Modern Tasarım Sunuyor

YENİ JENERASYON RENAULT DUSTER’IN MODERN DÖNÜŞÜMÜ

Renault Duster, C-SUV segmentinde uzun süredir uygun fiyatları ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni jenerasyonu ile daha modern bir görünüm, gelişmiş motor teknolojileri ve artırılmış güvenlik özellikleri sunuyor. Hem şehir içinde pratiklik sağlayan hem de arazi koşullarında dayanıklılık gösteren bir yapıya sahip olan Renault Duster, farklı motor seçenekleri ile geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

FARKLI MOTOR SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Yeni Renault Duster, üç farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Eco-G 100 hp versiyonu, hem benzin hem de LPG ile çalışan 1.0 litrelik turbo motor ile geliyor. Bu motor, 100 beygir güç üretiyor ve düşük yakıt tüketimi ile uygun vergi avantajı sunuyor. 6 ileri manuel şanzıman ile donatılan bu versiyon, şehir içi kullanımda ekonomik sürüş arayanlar için uygun bir seçenek oluşturuyor. Bunun yanı sıra, 1.6 litrelik tam hibrit motor ile gelen E-Tech 145 hp versiyonu, çevreci ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. MultiMode otomatik şanzıman sayesinde ise özellikle yoğun trafikte sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.