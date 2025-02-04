Resmi Gazete’de Emekli Maaşlarına Zam Yayımı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA GELECEK ZAM

En düşük emekli maaşına yapılan zam resmi olarak kanunlaşarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Şimdi, Ocak ayında yapılacak maaş farklarının hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. Milyonlarca en düşük emekli maaşı alan kişi, bu zammın Resmi Gazete’de duyurulmasını bekliyordu. Meclis’ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı artık resmi olarak yürürlüğe girmiş durumda.

YASAL DÜZENLEME DETAYLARI

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir.” Bu düzenleme ile birlikte 2025 yılı Ocak ayından itibaren maaş farklarının ödenmesi gerekecek. Böylece, en düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

MAAŞ FARKLARINA DAİR AÇIKLAMALAR

Fark ödemeleri ile ilgili detaylı açıklamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da SGK tarafından en kısa sürede yapılması bekleniyor. Emeklilerin, alacakları farkla birlikte ekonomik durumlarının iyileşmesi öngörülüyor. Bu süreç, emekliler açısından önem taşıyan bir konu.