Restoran İçeceği Ölüm Getirdi: Sahibi Gözaltında

Olayın Gelişimi

Esenkent Mahallesi’nde yaşayan Kazakistanlı Samat İmanbekov, 6 Şubat’ta düzenli olarak tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti. Üç arkadaş, aynı mahallede bulunan bir restorana giderek yemek yiyip içki içti. DHA’nın haberine göre, yemekten sonra kalktıklarında Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov, arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini ve aldığı içkiyi de burada birlikte içebileceklerini belirterek oradan ayrıldı.

Traş Günü ve Olay

Ertesi gün akşam saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, burada traş olmak istedi. İmanbekov, yanında getirdiği içkiden de içmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini belirten İmanbekov yere uzandı. Berberdeki çalışanlar, bir gün önce İmanbekov ile yemek yiyen Ali Haydar K. ve Adnan B., onu uyandırmaya çalıştı ancak nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine çalışanlar, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmanbekov’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Restoranın sahibi Burhan S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.