Restorandan Aldığı İçki Sonrası Ölüm Şoku

OLAYIN BAŞLANGICI

Esenkent Mahallesi’nde yaşayan Kazakistanlı Samat İmanbekov, 6 Şubat’ta sürekli tıraş olduğu berbere gidip burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi yemek yemeye davet ediyor. Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana geçerek yemek yiyor ve içki tüketiyor. DHA’nın haberine göre yemekten sonra kalkıp restorandan bir şişe içki alıyor. İmanbekov, arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini ve yanında aldığı içkiyi burada birlikte içebileceklerini belirtiyor.

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Ertesi gün akşam saat 21.00 sıralarında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, öncelikle traş olmak istiyor. İmanbekov, burada yanında getirdiği içkiyi de tüketmeye başlıyor. Bir müddet sonra uykusunun geldiğini belirtiyor ve yere uzanıyor. Berberde çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B., İmanbekov’u uyandırmaya çalışıyor fakat nefes almadığını fark ediyor.

Olayın Gelişimi

Berber çalışanları bu durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmanbekov’un hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Olayın ardından restoran sahibi Burhan S., ifade vermek üzere polis merkezine götürülüyor.