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Rey Manaj, Süper Lig Takımına Geliyor

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REY MANAJ İÇİN BEKLENMEDİK GELİŞME

Rey Manaj hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Arnavut santraforun, yeni sezonda hangi takımda oynayacağı netleşiyor. Oyuncu için ödenecek transfer bedeli de belirlendi ve Rey Manaj için gereken hazırlıklar tamamlandı.

SÜRPRİZ TALEP

Trabzonspor’un Simon Banza’nın yerini doldurmak için düşündüğü Rey Manaj, beklenmedik bir teklif aldı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Rey Manaj’ın yeni takımı hakkında gelişmeler merakla bekleniyor.

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