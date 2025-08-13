GÖZALTINA ALINAN AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı. Ünlü avukatın, poliste ifade vermediği yönündeki suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği öğreniliyor.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Epözdemir’in pasaportuna da el konuldu. Seçilen soruşturma çerçevesinde, Rezan Epözdemir’in Levent’teki iş yerinde emniyet güçleri tarafından arama gerçekleştirildi. Epözdemir’in o tarihten bu yana emniyetteki işlemleri sürüyor.

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

Türkiye’nin gündeminde yer alan kritik davaların avukatı olan Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardımla suçlanıyor.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, ilerleyen süreçte A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı bildirildi. Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir’in rüşvet aldığını iddia ederek üç farklı eyleme dikkat çekmişti. Savcılık, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması amacıyla dosyayı ayırmıştı. Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki bir olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürülüyor.