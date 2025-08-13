Rezan Epözdemir İçin Tutuklama Talebi

Rezan Epözdemir’in tutuklanma süreci

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI’NIN İKİ AYRI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma dahilinde “Rüşvet vermek”, “Siyasi-askeri casusluk” ve “FETÖ/PDY’ye yardım” suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta “Rüşvet” konulu ifadeyi veren Epözdemir, toplamda 6 sayfa ifade verdi. “Terör” soruşturmasıyla ilgili ifadesinin ise devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİ

Epözdemir, savcılık tarafından “Rüşvet” soruşturması çerçevesinde tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi İcra Müdürü K.Y., olayların yaşandığı yıllarda savcı C.Ç.’nin katibi olarak görev yaptığı belirtilerek, etkin pişmanlık ve ikrar ifadesiyle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Rezan Epözdemir’in “rüşvet” soruşturması çerçevesinde verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Epözdemir, ifadesinde, “Dosya HSK’ya gönderilmeli ve kıymetli evrak olanlar tarafımıza iade edilmelidir. Özel hayata ilişkin dosya kapsamındaki evraklar ise imha edilmelidir” dedi. Bununla birlikte, “Soruşturma yetkisi olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının delil toplama yetkisi yoktur. Bu nedenle yapılan soruşturma işlemleri hukuka aykırı ve delil kullanılamaz” açıklamasında bulundu.

RÜŞVET SUÇLAMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Epözdemir, A.D. isimli kişinin kimliğini ve ilişkisini açıkladı. A.D. ile tanıştığını belirten Epözdemir, “A.D. dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Ayrıca A.D, benden para talep ederek bana kumpas kuracağını beyan etmektedir” diye konuştu. K.Y., Z.Y., A.M.Y. ve N.E. isimli şahıslar hakkında ise Epözdemir, herhangi bir iletişimlerinin olmadığını ve aralarında bir husumet bulunduğunu ifade etti.

DELİLLERİN HUKUKA AYKIRILIĞI İDDİASI

Epözdemir’in ofisinde yapılan aramada toplamda 2 milyon 490 bin lira bedelli iki bono bulundu. Bu bonoların savcı C.Ç. ile ilişkilendirilmesi üzerine Epözdemir, “Elde edilen delillerin tamamı hukuksuzdur ve delil olarak kullanılmamalıdır. Bu konuda HSK nezdinde hukuki başvurularım olacak” diyerek savunma yaptı.

C.Ç. İDDİALARI ÜZERİNE KENDİ SAVUNMASI

Savcı C.Ç.’nin UYAP şifresi ile işlem yaptığı yönündeki belgelere ilişkin Epözdemir, “Bu beyanları kabul etmiyorum ve soyut iddialardır. Bir avukat vekalet olmadan da dosyaları inceleyebilir” dedi. Ayrıca, C.Ç. ile kendi arasında bir ilişki olmadığını belirtirken, C.Ç.’nin aracını kullanma hakkında açıklamalarda bulundu.

TACİZ VE TAZMİNAT TALEPLERİ

İfadesinin sonunda Epözdemir, “Zamanında hukuksuz delillere dayanarak başlayan soruşturmaların sona ermesini talep ediyorum. Tazminat hakkımı saklı tutuyorum ve aleyhimde beyanda bulunan kişiler hakkında da iftira suçlamasıyla soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alındıktan sonra pasaportuna el konuldu. Levent’teki iş yerinde emniyet güçleri tarafından bir arama yapıldığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde gizlilik kararı alındı ve tanıkların ifadelerine devam ediliyor. Epözdemir’in rüşvet iddialarına dair A.D. isimli tanığın ifadesinde, üç ayrı eyleme dikkat çekildiği öne sürüldü.