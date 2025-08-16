Rezan Epözdemir’in Soruşturması Derinleşiyor. Savcı Katibi Şok Açıklamalarda Bulundu

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçuyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz paylaştı.

KÜRŞAT YILMAZ’IN İFADESİ

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını belirtti. Tutuklamanın süreci, Rezan Epözdemir ve savcı Çallı arasındaki ilişki ağıyla ilgili olarak gelişti. Yılmaz, ifadesinde Rezan Epözdemir’in “müvekilliğini yaptığı bir otel ile alakalı medyada çıkan haber için” Cengiz Çallı’yı ziyaret ettiğini ve yetkisizlik bulunmasına rağmen Çallı’nın söz konusu haberlere erişim engeli getirdiğini ifade etti. Yılmaz, “Rezan Epözdemir bu süreçte bizim büromuzla ilgisi olmayan konularla bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ediyordu” dedi.

Yılmaz ayrıca, avukat Epözdemir’in Bakırköy’deki dosyaların dışında diğer adliyelerdeki dosyalarla ilgili süreçleri hızlandırmak için Cengiz Çallı’dan yardım istediğini ve Çallı’nın da bu konularda diğer adliyeleri arayarak sorunları çözmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, iki ismin sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini, tüm harcamaların Rezan Epözdemir tarafından karşılandığını aktardı. 2016 ve 2017 yıllarında Epözdemir’in Çallı’yı arayarak alakasız bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini, Çallı’nın da yasağı kaldırmak için yetkili birimlerle görüştüğünü söyledi. Yılmaz, bu iki isim arasında sürekli bir bağlantının bulunduğunu ve Epözdemir’in soruşturmalarla destek aldığını vurguladı.

HTS KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİ

Kürşat Yılmaz’ın anlatımları kritik bir öneme sahip. Çünkü Çengiz Çallı, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen davanın savcısıyken Rezan Epözdemir ile olan bağlantısının savcılığın dikkatini çektiği belirtiliyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, soruşturmaya yön verecek detaylar arasında yer alıyor.