Rezan Epözdemir Soruşturması Derinleşiyor! Savcının Katibinden Şok İfadeler

İKİ AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR YAŞANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın yeni detayları giderek ortaya çıkıyor. Epözdemir’in soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadelerine erişim sağlandı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

CENGİZ ÇALLI İLE REZAN EPOZDEMİR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti ve tutuklamaya giden sürecin bu dönemde Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı arasındaki ilişki ağından kaynaklandığını ifade etti. Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesinden aktaran Tokaz, “Alakası olmayan olaylarla ilgili bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ederdi” dedi.

Kürşat Yılmaz, “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı birçok olayla karşılaştım. Rezan Epözdemir’in müvekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili medyada çıkan haberle alakalı, yetkisizlik bulunmasına rağmen Cengiz Çallı’nın Rezan Epözdemir ile ilişkisi sonrası bu haberlere erişim engeli getirdiğini söyledi. İki isim arasında yoğun bir genelleme trafiği bulunduğunu belirten Yılmaz; “Rezan Epözdemir, bizim büromuzla alakası olmayan olaylarla bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ederdi” şeklinde konuştu.

LÜKS RESTORANLARDA GÖRÜŞMELER

Yılmaz, Avukat Epözdemir’in Bakırköy’deki davalar dışında diğer adliyelerdeki süreçlerin hızlandırılması için Çallı’dan destek istediğini ve Çallı’nın da diğer adliyelerle iletişime geçerek bu konuları halletmeye çalıştığını kaydetti. Ayrıca Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiğini, İstanbul’un birçok yerinde birlikte yemek yediklerini ve tüm harcamaların Rezan Epözdemir tarafından karşılandığını belirtti.

Yılmaz, ayrıca Avukat Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı’yı arayarak alakasız bir dosyadan müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini ve Çallı’nın da yasağı kaldırmak için gerekli birimlerle görüştüğünü ifade etti. Sürekli bir bağlantının varlığını dile getiren Yılmaz, bu süreçte maddi kazanç sağlamadığını ve savcının taleplerine uygun hareket ettiğini söyledi.

HTS KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kürşat Yılmaz’ın gerçekleştirdiği bu ifadelerin önemi büyük. Çünkü Cengiz Çallı, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen bir soruşturmanın savcısı olarak görevde bulunduğu dönemde Rezan Epözdemir ile olan bağlantısı savcılığın takibinde bulunuyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, yürütülen soruşturmayı şekillendirme potansiyeline sahip.