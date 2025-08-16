Rezan Epözdemir Soruşturması Gelişiyor! Katibin Şok İfadeleri

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA GÜNDEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Bu bilgileri CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktardı.

KATİBİN İFADESİ DETAYLANDI

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yaptığını belirtti. O dönemde Rezan Epözdemir ile Çallı arasında geçen ilişkilerin tutuklama sürecini başlattığını ifade etti. Kürşat Yılmaz’ın ifadesini aktaran Tokaz, Yılmaz’ın sözlerine göre; “Rezan Epözdemir, müvekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili medyada çıkan haberlerde, yetkisiz olmasına rağmen Çengiz Çallı ile ilişkisi sonucu erişim engeli getirdi.” dedi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kürşat Yılmaz, Rezan Epözdemir’in çeşitli olaylarla ilgili olarak bile sıkça Çengiz Çallı’yı ziyaret ettiğini belirtti. Yılmaz, “Epözdemir, bizzat Çallı’nın masasında oturarak UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait dosyalara ulaşırdı” şeklinde ifade verdi. Ayrıca Epözdemir’in Bakırköy’deki dosyaların dışındaki diğer adliye dosyaları için Çallı’dan destek isteyip, Çallı’nın da bu konuları çözmek için diğer adliyeleri aradığını söyledi.

LÜKS RESTORANLARDA BULUŞUYORLARDI

Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda buluştuklarını ve pek çok lüks mekanda bir araya geldiklerini kaydetti. Tüm harcamaların avukat Rezan Epözdemir tarafından karşılandığını ifade eden Yılmaz, 2016 ve 2017 yıllarında Epözdemir’in Çallı’ya müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvurduğunu ve Çallı’nın da bu konuda gerekli birimlerle görüşerek yasağı kaldırttığını belirtti. Yılmaz, ayrıca her iki isim arasında sürekli bir bağlantı olduğunu ve soruşturmalarla ilgili destek alındığını ekledi.

ANLILARIN ÖNEMİ VE SORUŞTURMA GÜNDEMİ

Kürşat Yılmaz’ın ifadeleri oldukça önemli birer detay olarak kaydediliyor. Çünkü Çengiz Çallı, ‘makaron soruşturması’ olarak bilinen bir soruşturmanın savcısı olarak görevdedir. Yılmaz’ın aktardıkları, HTS kayıtları ve para hareketlerinin bu soruşturmayı nasıl şekillendireceği açısından kritik bir rol oynayabiliyor.