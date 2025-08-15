Rezan Epözdemir, Tekirdağ Cezaevine Gönderildi

AVUKAT REZAN EPOZDEMİR’İN GÖZALTINA ALINMASI

Kamuoyunun yakından tanıdığı avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde, “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarıyla 10 Ağustos Pazar sabahı evinden gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından “rüşvet vermeye aracılık etme” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Epözdemir, tutuklanarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Cezaevine nakli jandarmaya ait bir araçla gerçekleşti. Epözdemir, saat 22.45’te cezaevine alındı.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ VE DELİLLER

Tutuklama kararında, Epözdemir’in serbest kalması durumunda tanıklar üzerinde baskı kurabileceği, soruşturmanın seyrini etkileyebileceği ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçelerine yer verildi. Soruşturma dosyasında, 2021 yılında tutuklu bulunan iki kişinin tahliyesi ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için rüşvete aracılık etme iddiası öne çıkıyor. Ayrıca, dosyada 2 milyon 490 bin TL’lik bono, WhatsApp yazışmaları ve baz kayıtları gibi delillerin bulunduğu ifade edildi.

Terör soruşturması kapsamında, Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu dosyada, Epözdemir’in bazı yabancı istihbarat bağlantılı kişilerle yemek fotoğrafları sonrası incelemeye alındığı ve bu görüşmelerin “hayatın olağan akışına aykırı” bulunduğu belirtildi.