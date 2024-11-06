Richard Gere Ülkeden Ayrılmayı Planlıyor

ÜNLÜ AKTÖRÜN YAŞAM TARZI

1999 yılında People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” unvanına sahip olan 75 yaşındaki usta aktör Richard Gere, 2022’de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamak amacıyla ünlü şarkıcı Paul Simon’ın etkileyici malikanesini satın almıştı.

HOLLYWOOD’U GERİDE BIRAKTI

Gere’in satın aldığı bu evin 11 milyon dolara satıldığı öğrenildi. Long zamandır Hollywood’un parıltılı yaşamından uzaklaşan Richard Gere, artık eşi ve çocuklarıyla Connecticut’ta bir hayat sürüyor. Ancak, şimdi bu ünlü aktörün ülkesini de terk etme kararı aldığı belirtildi. Richard Gere’in iki yıl önce edindiği evi satışa çıkarması dikkat çekti.