Rihanna’nın Çocuklarıyla Paylaştığı Fotoğraf

Rihanna, çocuklarıyla olan anlarını Instagram hesabından paylaştı ve bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Leopar desenli örtüsü, takipçilerin aklına ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sürekli kullandığı koltuğu getirdi. Rihanna, 13 Mayıs 2022’de ilk bebeğini dünyaya getirdi. RZA isminde bir oğlu olan Rihanna, Super Bowl devre arasındaki performansında ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Rihanna ile ASAP Rocky, geçen yıl 1 Ağustos’ta ikinci bebeklerini gizlice karşıladı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI ÖNE ÇIKTI

Rihanna, iki çocuğunun fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ve milyonlarca beğeni topladı. Paylaşımda yer alan leopar desenli yatak örtüsü, sosyal medyada Serenay Sarıkaya ile ilgili yorumları artırdı.