“Rize’de Feci Bir Kaza!”

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Sivrikaya köyü mevkiinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) ise hemen bölgeye ulaşan jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.