Rizespor’dan Fenerbahçe Maçı Sonrası Tepkiler

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ile Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan bu mücadele, Fenerbahçe’nin 3-2’lik zaferiyle sonuçlandı.

RİZESPOR ÖNE GEÇİYOR

Rizespor, maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyerek 7. ve 13. dakikalarda Ali Sowe’un golleriyle 2-0’lık bir avantaj elde etti. Fenerbahçe, zor bir başlangıç yaparak geriye düştü.

Fenerbahçe, 45+8. dakikada Edin Dzeko’nun penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. Maçın sonlarına doğru, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzeko, skoru 2-2’ye getirdi ve takımına yeniden umut verdi.