More
Spor

Rizespor’dan Fenerbahçe Maçı Sonrası Tepkiler

rizespor-dan-fenerbahce-maci-sonrasi-tepkiler

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ile Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan bu mücadele, Fenerbahçe’nin 3-2’lik zaferiyle sonuçlandı.

RİZESPOR ÖNE GEÇİYOR

Rizespor, maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyerek 7. ve 13. dakikalarda Ali Sowe’un golleriyle 2-0’lık bir avantaj elde etti. Fenerbahçe, zor bir başlangıç yaparak geriye düştü.

Fenerbahçe, 45+8. dakikada Edin Dzeko’nun penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. Maçın sonlarına doğru, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzeko, skoru 2-2’ye getirdi ve takımına yeniden umut verdi.

ÖNEMLİ

Manşet

Jose Mourinho’dan Fikstür Yorumu ve İronik Yanıt

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek galip geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho, maç sonrası basın toplantısı düzenledi.
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe Hakkında Açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası hakemler ve VAR uygulamasına yönelik sert bir açıklama yaptı, tepkilerini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.