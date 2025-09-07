“Rizespor’dan Hikmet Karaman anısı”

TEKNİK DİREKTÖR-OYUNCU KRİZİ

Süper Lig’de 2015 yılında yaşanan Gençlerbirliği-Rizespor karşılaşmasındaki unutulmaz anlar tekrar gündeme geldi. Rizespor’un penaltı kazandığı dakikalarda, teknik direktör ile oyuncu arasında büyük bir çekişme yaşandı. Topun başına geçen Leonard Kweuke’nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmıştı. Ancak Kweuke, ısrarla topu alarak golünü atmayı başardı.

SEVİNCİN GÖZYAŞLARI

Skoru eşitleyen Kweuke, daha sonra galibiyet golünü de atarak sahada büyük bir sevinç yaşadı. Kweuke, bu başarı sonrasında gözyaşları içinde tribünlere doğru koştu. Bu anlar, futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Yıllar sonra tekrar gündeme gelen bu anlar, sosyal medyada “Futbol ne kadar müthiş” başlığıyla paylaşıldı. “Türk futboluna damga vuran an” notuyla yayınlanan video, sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni topladı.