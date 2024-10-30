Roblox Türkiye Erişimi Ne Zaman Açılacak?

YENİDEN AÇILMA PLANI

Erişim yasağı dolayısıyla bir süre Türkiye’de kullanılamayan popüler oyun platformu, yeniden açılması halinde Türkiye’de ofis kurma ve Türk oyunculara özel bir moderasyon ekibi oluşturma niyetini açıkladı. “Roblox ne zaman açılacak?” sorusu oyuncular arasında sıkça gündeme geliyor. Son dönemlerde oyuncu güvenliği ve içerik düzenlemeleri konusunda dikkate değer bir yaklaşım sergileyen Roblox, Türkiye yasalarına uyumlu biçimde güvenli bir oyun deneyimi sunma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Yetkililerle erişim sorununu çözme yönünde yürütülen çalışmalar devam ederken, platformun kullanıcı güvenliği konusundaki hassasiyeti ön planda.

AÇILMA TARİHİ BELİRSİZLİĞİ

Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, platform, Türkiye’deki yasak kaldırıldığında ofis açmayı ve Türk kullanıcılar için yerel dilde hizmet sunacak moderatör ekipleri kurmayı planlıyor. Roblox, Türkiye’de erişime açılabilmek için BTK ve yerel yetkililerle işbirliği halinde çalıştığını ve güvenlik standartlarını sağlamak için gerekli adımları attığını belirtiyor. Fakat, “30 Ekim itibarıyla açılacak” yolunda kesin bir bilgi mevcut değil.

YASAKLANMA NEDENİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olmasının önemini vurgulayarak, Anayasa gereği çocukların korunmasının devletin öncelikli sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tunç, Roblox’un erişim engelinin sebebi olarak, platformda çocuk istismarına yol açabilecek içeriklerin varlığını gösteriyor.

EĞİTİM SORUNU VE YASAK

Roblox Türkiye’de yasaklı bir platform haline geldi. Bu nedenle oyuncular oyuna erişim sağlayamıyor ve bağlantı hatası ile karşılaşıyor. Oyun Türkiye’de yasak olduğundan dolayı yasal olarak erişimi mümkün olmuyor.