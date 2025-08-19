Robotlar Bebekleri Yapay Rahimle Doğuracak

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİSİ OLDUKÇA İLERLEDİ

Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yapay rahim teknolojisinin artık “olgun bir aşamaya” ulaştığını ifade ediyor. Dr. Zhang, “Teknolojiyi artık robotun karnına yerleştirmemiz gerekiyor, böylece bir insanla robot etkileşime girerek hamilelik süreci gerçekleşebilir” şeklinde açıklıyor. New York Post’un haberine göre, robotun karnındaki yapay rahimde bebek, tüpten aldığı besinlerle büyüyecek ve gelişimini yapay amniyotik sıvı içinde sürdürecek. Dokuz ay sonunda ise sağlıklı bir bebeğin doğacağı belirtiliyor. Prototipin önümüzdeki yıl yaklaşık 10 bin sterlin fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİNİN UYGULAMA AYRINTILARI HENÜZ BELİRSİZ

Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl gerçekleşeceği konusunda henüz kesin bilgiler mevcut değil. Dr. Zhang, bu fikrin tamamen yeni olmadığını, bilim insanlarının daha önce prematüre kuzuları “biyotorba” içinde haftalarca yaşatmayı başardığını hatırlatıyor. Ancak gelişmeler, beraberinde büyük etik ve hukuki tartışmaları da getirmiş durumda. Guangdong eyalet yetkilileriyle bu konular üzerine görüştüğünü belirten Dr. Zhang, teknolojinin, Çin’de artan kısırlık oranına (2007’de yüzde 11,9, 2020’de yüzde 18) bir çözüm olabileceğine inanıyor.

UZMANLARIN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLERİ VAR

Bu teknolojiye karşı çıkan uzmanlar ise durumu “sorunlu” olarak nitelendiriyor. Eleştiriler, anne ile bebek arasındaki doğal biyolojik süreçlerin bilim tarafından kopyalanamayacağı yönünde. Örneğin, 2022’de Philadelphia Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, bu tür bir teknolojinin hamileliği “hastalıklı bir süreç” gibi gösterebileceği uyarısında bulundu. Diğer yandan bazı uzmanlar, yapay rahimlerin kadınları hamilelikten kaynaklanan risklerden kurtararak onlara bedensel yükten muafiyet sağlayabileceğini ve böylelikle özgürlüğü artırabileceğini savunuyor.