Rögarda Patlama: Vatandaşlar Panik Oldu!

OLAYDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında beklenmedik bir olay yaşandı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları esnasında sokaktaki rögar sisteminde patlama gerçekleşti. İki ardışık şiddetli patlama sonrası rögar kapağı yaklaşık 10 metre yükseğe fırlayarak yere düştü.

TEKNİK EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarda bulunmasının ardından olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Teknik ekipler, patlamanın sebeplerini belirlemek için kapsamlı incelemeler başlattı. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde sokak trafiğe kapatıldı.

GÖZLEMLER KORKUTUCUYDU

Patlamaya tanıklık eden mahalle sakini Zehra Erbil, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde aktardı: “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, ‘Deprem oluyor, dışarı çıkamayacağız!’ dedim. O ise ‘Deprem değil, başka bir şey’ diye yanıtladı. Binanın çöktüğünü sandım. Camdan baktığımda gri bir bulut ve toprak parçaları havada uçuşuyordu. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, yaklaşık bir aydır devam ediyor ve biz çok mağdur olduk.” Yetkililerin, olayın nedenine ilişkin detaylı incelemelerine devam ettiği bildirildi.